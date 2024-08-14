Происшествия

Судимую женщину в Пскове лишат свободы на 10,5 лет за распространение наркотиков

Ранее судимая псковичка лишена свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в составе организованной группы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура

Женщина в составе организованной группы распространяла наркотики. Она оставляла закладки на территории Пскова. Ее задержали сотрудники транспортной полиции на железнодорожных путях в районе перегона станций Моглино - Полковая с 55,97 г наркотического средства.

Псковский городской суд признал ее виновной по части 3 статьи 30, пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 и назначил ей наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.