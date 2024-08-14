Происшествия

Росгвардейцы задержали похитившего спиртные напитки псковича

Псковича, который похитил спиртное из магазина, задержали росгвардейцы 21 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 20:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в гипермаркете на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали гражданина 1988 года рождения, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.