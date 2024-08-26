Происшествия

Артиллерийский снаряд обнаружили в Новосокольническом районе

Артиллерийский снаряд калибра 280 мм обнаружили в Новосокольническом районе вблизи деревни Брагино 3 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Для идентификации взрывоопасного предмета на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).