Происшествия

Артиллерийский снаряд времен войны идентифицировали в Псковском районе

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны идентифицировали в Псковском районе 24 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова возле деревни Сельцо идентифицирован взрывоопасный предмет времен войны – артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).