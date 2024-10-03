Происшествия

Около трех миллионов рублей не досчитались псковичи после общения с мошенниками

Около трех миллионов рублей не досчитались трое жителей Великих Лук, Псковского и Пыталовского районов после звонков злоумышленников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. В частности, под предлогами предотвращения попыток несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников и оформления кредитов, злоумышленники завладели сбережениями псковичей.

В итоге причиненный гражданам ущерб составил в общей сложности около трех миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.