Происшествия

22-летний мужчина получил перелом при попытке починить конвейер на псковском предприятии

22-летний мужчина получил перелом плеча со смещением при попытке починить ленту конвейера с песком на псковском предприятии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

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Инспекция труда участвовала в расследовании несчастного случая с работником ООО «Автомобильные дороги Пскова». На производственном участке «Карьер Лошково» машинист погрузчика увидел неисправность в установке «Грохот» и решил отремонтировать ленту конвейера с песком. Во время ремонта лента начала движение, и руку работника затянуло в конвейер. В результате происшествия у 22-летнего мужчины закрытый перелом плеча со смещением.

Установлено, что инструктажи с работником проводились, необходимыми средствами индивидуальной защиты специалист обеспечен, медицинский осмотр пройден. Несчастный случай признан связанным с производством. Причиной несчастного случая стало использование пострадавшего не по специальности, к тому же работник нарушил должностную инструкцию.