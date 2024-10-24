Происшествия

Двухквартирный жилой дом горел в псковской деревне Щиглицы

Двухквартирный жилой дом в деревне Щиглицы Псковского района спасли от огня пожарные 24 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 4:47. Причина возгорания устанавливается. К реагированию привлекались 8 специалистов и 2 единицы техники.

Ночью этого же дня в Печорах на улице Мира ликвидировано возгорание бесхозного строения. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. От огня спасены два соседних здания. Привлекались 5 человек личного состава и 3 единицы техники.