Тело пропавшего мужчины искали в реке Мирожка в Пскове 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области.
Фото здесь и далее: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области
«Специалистами поисково-спасательного отряда города Пскова проводились поисковые работы на воде в акватории реки Мирожка по поиску без вести пропавшего гражданина 1942 года рождения», - сообщили в управлении.
Мужчина не найден.