Происшествия

Тело пропавшего мужчины искали в реке Мирожка в Пскове

Тело пропавшего мужчины искали в реке Мирожка в Пскове 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области

«Специалистами поисково-спасательного отряда города Пскова проводились поисковые работы на воде в акватории реки Мирожка по поиску без вести пропавшего гражданина 1942 года рождения», - сообщили в управлении.

Мужчина не найден.