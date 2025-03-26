Общество

Россиянам дали рекомендации для защиты от кражи смартфона

Смартфоны давно перестали быть просто устройствами для звонков — они хранят много личной информации, поэтому потеря или кража телефона может обернуться не только утратой дорогого гаджета, но и серьезными проблемами, включая утечку конфиденциальной информации. Как защитить себя от кражи смартфона и минимизировать риски, расскажет старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

Фото здесь и далее: МегаФон

Первое, о чем стоит задуматься, — это место и способ использования устройства. Наибольший риск кражи возникает в общественном транспорте, особенно вблизи выходов. В толпе лучше держать телефон во внутреннем кармане верхней одежды, а не в заднем кармане джинсов. «Злоумышленники часто действуют быстро и могут выхватить устройство в момент, когда вы меньше всего этого ожидаете, например, при закрытии дверей автобуса или метро», - отметил Борис Лопатин.

В многолюдных местах, таких как кафе или рестораны, нужно стараться не оставлять телефон на столе, особенно на открытой площадке. Также стоить быть осторожными с просьбами незнакомых людей: не давать свой телефон для “срочного звонка” — это может быть уловкой для кражи как самого устройства, так и личных данных.

Один из простых, но эффективных способов обезопасить себя — использовать чехлы с ремешком или петлей. Такие аксессуары позволяют носить телефон на руке, шее или пристегнуть его к сумке, что значительно снижает риск случайной потери или кражи.

Однако ни один метод физической защиты не гарантирует безопасности на 100%. Поэтому стоит рассмотреть возможность страхования телефона. Этот инструмент помогает минимизировать последствия кражи или поломки. Договор заключается между владельцем и страховой компанией, а магазин выступает лишь посредником. Срок действия полиса обычно составляет от одного до двух лет, но важно помнить, что он вступает в силу не сразу, а на 15-й день после оформления. Стоимость такой услуги в среднем составляет 15% от цены устройства. При наступлении страхового события страховая компания компенсирует стоимость ремонта телефона или возместит до 80% от его первоначальной стоимости.

«Помимо физических мер, важно задействовать цифровые инструменты безопасности. Начните с установки надежного пароля, состоящего как минимум из 6 знаков, и настройте биометрическую аутентификацию — по отпечатку пальца или распознаванию лица. Также обязательно подключите функцию “Найти телефон”, которая позволяет отслеживать местоположение устройства с помощью GPS и сетей. Современные технологии делают эту опцию еще эффективнее: она работает даже без подключения к интернету», - отметил Борис Лопатин.

Защита смартфона — это комплексный процесс, который включает как физические меры предосторожности, так и цифровые инструменты. Внимательность, использование защитных аксессуаров, страхование и настройка функций безопасности помогут минимизировать риски и сохранить свои данные в безопасности, заключил эксперт.