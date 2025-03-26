Общество

Как помочь в решении конфликта ребенка в школе с одноклассниками, объяснила специалист

Школьный период — важный этап социализации. В это время ребенок сталкивается с трудностями в общении, ссорами и обидами. Нерешенный вовремя конфликт может оставить эмоциональный след на благополучии ребенка, на его учебе. Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова рассказала 29 марта, что делать в такой ситуации.

По ее словам, если ребенок жалуется на конфликт с одноклассниками, первым делом родитель должен терпеливо и внимательно побеседовать со своим ребенком. Во время разговора не стоит перебивать, осуждать или давать советы, которые, возможно, не решат ту проблему, которая на самом деле существует. Нужно просто выслушать, задать уточняющие вопросы и дать понять, что родители всерьез воспринимают его проблемы.

«Со стороны взрослого очень важно контролировать свои эмоции. Конечно же, в первую очередь хочется обвинить кого-то: либо обидчика ребенка, либо самого ребенка — за то, что он инициировал конфликт, либо учителя — за то, что вовремя не вмешался. Но на самом деле в сложный момент ребенок нуждается в уравновешенной и взрослой позиции родителя», — утонила эксперт.

Она посоветовала родителям показать подростку проблему с разных точек зрения, чтобы не навешивать ярлыки. Так, нужно выделить, в чем непосредственно заключается зона ответственности ребенка и как в конфликте замешана вторая сторона. При этом стоит помнить и о том, что любому ребенку важна безусловная поддержка и любовь родителя. Поэтому важно донести до него, что несмотря ни на какие обстоятельства родители всегда будут рядом с ним и поддержат его. Но если он не прав, то следует выяснить это вместе путем разговора, пишут «Известия».

«Важно объяснить ребенку, что конфликты — это нормальная часть межличностных отношений, и их можно решить. А для этого нужно уметь выражать свои эмоции и говорить обидчику о том, что именно тебя обидело. Например, «Когда ты надо мной смеешься, мне неприятно». Такие я-высказывания помогают ребенку устанавливать личные границы в школьном коллективе», — объяснила Неверова.

Если обидчиком оказался сам ребенок, то прежде всего нужно узнать, насколько эта история систематична. Как отметила эксперт, обычно желание подростка обижать окружающих рождается как следствие реакции на проблемы в семье. Причиной могут быть самые разные ситуации. Например, ребенок может подражать поведению родителя, который повышает голос. Возможно, что родители подавляют волю ребенка, накладывают много запретов и через агрессивные поступки ребенок выражает свои негативные эмоции.

«Кроме того, склонность к «задиристому» поведению может быть следствием его личной неудовлетворенности обстоятельствами. Например, ребенок может отстать от школьной программы и таким образом выражает свое недовольство. В таком случае стоит обратить внимание на дополнительные занятия по предмету», — сказала эксперт.

Сложившуюся ситуацию нужно обсудить и с классным руководителем, и с учителями. Преподаватели могут помочь разобрать ситуацию.

При этом Неверова напомнила, что учителю следует стремиться к формированию открытой, доброжелательной обстановки в классе, где каждый будет ощущать поддержку. Можно проводить классные часы, тренинги на командообразование, уроки, посвященные эмпатии и сочувствию. К тому же учитель может стать посредником в споре, когда ученики не могут найти общий язык, обсудить ситуацию с обеими сторонами и дать каждому высказаться. Со стороны преподавателя также важно беседовать с родителями.