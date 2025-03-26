Общество

На Солнце произошла вспышка сильнейшего класса Х

Мощная вспышка сильнейшего класса Х произошла на Солнце 28 марта, сообщили в Институте прикладной геофизики.

«28 марта в 18:20 мск в рентгеновском диапазоне (N05E81) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 41 минута», - говорился в сообщении.

В последний раз вспышка такой мощности была зарегистрирована 23 февраля (Х2.0).

«По данным наблюдений взрыв произошел на восточном краю Солнца. Событие предварительно не представляет опасности для Земли, однако место формирования вспышки через несколько дней окажется в непосредственной близости от линии Солнце-Земля. Если событие является предвестником новой серии активности, то с середины будущей недели будут возможны прямые удары по Земле», - говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, пишет ТАСС.