Общество

Эксперты назвали пять правил безопасного отдыха за границей

Двадцать восьмого марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В Бангкоке объявили эвакуацию из высотных домов. Днем ранее в Египте затонул батискаф с российскими туристами на борту, есть погибшие и раненые. На отдыхе туристы могут столкнуться с цунами, авариями, тайфунами или оказаться в зоне конфликта.

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения батискафа «Синдбад» на египетском курорте Хургада. В больницы доставлены 29 пострадавших. По последним данным, погибли шесть россиян, среди них двое детей. Всего на борту находились 45 российских туристов.

Сведения о россиянах, пострадавших из-за мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии, пока не поступали. В Бангкоке, по предварительным данным, может находиться до двух тысяч туристов из России.

Местные власти приняли временное решение об эвакуации людей из высотных зданий, которых в Бангкоке очень много, сказал «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, абсолютное большинство наших туристов находятся на курортах — в Паттайе, на Пхукете и прочих. Там пока никаких ограничений не вводили.

Туристы не застрахованы от внезапных природных катастроф или аварий ни на одном из массовых направлений. Путешественникам везде предлагают экскурсии, которые содержат в себе элемент экстрима, сказал «Парламентской газете» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Такие развлечения всегда несут дополнительный фактор риска, который турист должен учитывать сам, подчеркнул эксперт. Если человек все-таки решился на подобную экскурсию, нужно:

изучить свой страховой полис. Многие из них содержат пометки, какие типы экстремальных развлечений не покрывает базовая страховка. В этом случае можно расширить страховку,

убедиться в легальности услуги, спросить документы или уточнить у оператора, знает ли он поставщика экскурсии.

В путешествиях можно столкнуться не только с землетрясением, но и с цунами, тайфуном, наводнением и другими чрезвычайными ситуациями, сказал Горин. При стихийных бедствиях очень важно не поддаваться панике и страху. Кроме того, необходимо:

изучать актуальную информацию, например, на сайте МИД России, иных официальных ресурсах, СМИ,

руководствоваться рекомендациями властей,

не находиться на пляже, в океане или море.

Даже если поездка проходит гладко, на всякий случай туристам стоит изучить план эвакуации из отеля. В подобной информации могут быть рекомендации при чрезвычайной ситуации следовать в определенную местность, например на возвышенность. Кроме того, всегда нужно иметь контактный телефон для экстренной связи с представителем принимающей компании, напомнил эксперт.

Медстраховка и хорошее поведение

Чтобы отдых не разочаровал, нужно соблюдать элементарные, разумные меры предосторожности, сказал нашему изданию чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов:

«Приобретайте нормальные медицинские страховки, ведь никто не гарантирован от болезней и различных инцидентов. Воздержитесь от экстремальных видов отдыха, нелицензированных экскурсий и прочих опасных вещей. В конце концов, ведите себя как следует».

По его словам, дипломаты всегда готовы оказать содействие в рамках имеющихся у них возможностей, которые далеко не безграничны, пишет «Парламентская газета».