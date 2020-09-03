В России и мире

Злостных неплательщиков по кредитам в России стало больше на 2,1 млн

По итогам 10 месяцев этого года рассмотрено 11,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций, сообщили в Федеральной службы судебных приставов России. Годом ранее их было на 2,1 млн меньше, следует из данных службы. В базу приставов попадают только самые «плохие» долги, собираемые принудительно по решению суда, пишет газета «Известия».

К 1 ноября в рамках принудительных мер ФССП взыскала 111,3 млрд рублей по кредитным платежам, отметили в службе. Там уточнили, что чаще всего аресту подвергаются транспортные средства и объекты недвижимого имущества заемщиков. Но учет сведений об имуществе, переданном в счет погашения задолженности по кредитам в ФССП не ведут.

По данным службы, наибольшее количество злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях.

Сегодня в России просроченная задолженность по кредитам есть примерно у 8 млн граждан, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

По актуальным данным Центробанка, на начало октября сумма просроченной задолженности по кредитам физических лиц достигла 911,8 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял 798 млрд.