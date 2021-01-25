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Путин призвал бороться с ксенофобией и защищать интересы россиян на рынке труда

Президент России Владимир Путин потребовал от МВД жестко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии и привлекать к ответственности провокаторов. На ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России сегодня, 3 марта, он отметил, что ситуация с иностранной миграцией в РФ стала более упорядоченной и прозрачной, но риски сохраняются, сообщает ТАСС.

«Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а если их ловят за руку - раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений», - заявил глава государства.

Вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию должны решаться в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов российских граждан на рынке труда, добавил Путин.

Он назвал тему миграционной политики чувствительной для общества и экономики. «Ситуация в этой сфере стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования», - указал президент и призвал при этом МВД взвешенно и ответственно подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в Россию. Путин подчеркнул, что необходимо ориентироваться на реальные потребности отечественной экономики, защищая при этом прежде всего интересы российских граждан на рынке труда.