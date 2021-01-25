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В России предложили ввести наказание за порчу газораспределительных сетей

В Госдуме разрабатывают поправки в законодательство, которые позволят привлекать к административной ответственности за незаконные работы в зонах газораспределительных сетей. Эта мера позволит сократить число нарушений и аварий на объектах, считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, руководитель рабочей группы по разработке Николай Петрунин.

Он отметил, что для исключения трудностей с квалификацией дел рабочая группа при комитете Госдумы по энергетике планирует подготовить поправки в действующую редакцию статьи 11.20.1 КоАП. Текст законопроекта пока в разработке, пишет газета «Известия».

В 2014 году КоАП РФ дополнили статьей, предусматривающей административную ответственность за нарушение запретов или несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов. За нарушения предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 500 до 800 тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, и от 500 тысяч до 2,5 млн рублей для юридических лиц. О газораспределительных сетях в КоАП пока ничего не говорится.

Сегодня из-за пробелов в законодательстве при квалификации правонарушений в отношении охранных зон газовых объектов усложняется привлечение к ответственности виновных в суде.

При этом наиболее распространенными нарушениями в охранных зонах являются самовольное подключение к газораспределительным сетям, а также несогласованная сельскохозяйственная деятельность и строительство вблизи промышленных объектов.