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Астрономы зафиксировали крупнейшую за два года магнитную бурю планетарного масштаба

Крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба зарегистрировали 12 мая. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Источник: tesis.lebedev.ru

Уровень геомагнитных возмущений достиг в максимуме бури значения Kp=7 по девятибалльной шкале. Пик бури пришелся на вечер, между 15.00 и 21.00 по московскому времени.

Согласно принятой международной систематизации, бури такого уровня способны заметно воздействовать на энергетические системы, требуя коррекции напряжения, заметно увеличивают снос космических аппаратов с орбиты, вызывают проблемы ориентации, перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и прерывания ВЧ радиосвязи.

«В настоящее время оценки сообщений в прессе показывают отсутствие заметных последствий события, - говорится в сообщении. - Геомагнитные возмущения были относительно краткосрочными (бури такого уровня могут продолжаться до полусуток и более), а также произошли на очень спокойном магнитном фоне. Также отмечается очень быстрое спадание возмущенности магнитного поля Земли. Возврат его в норме произошел в течение часа после пика бури. Фактически, Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар».

«Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна, - отмечают специалисты. - На Солнце не происходило никаких заметных событий. Солнечные вспышки, регистрировавшиеся в эти дни, происходили на участках Солнца, заметно удаленных от направления на Землю. Буря отсутствовала в прогнозе. Вероятно, имело место редкое сочетание нескольких факторов, но в чем именно оно состояло, пока является загадкой».

На настоящий момент геомагнитная обстановка полностью стабилизирована. Вспышечная активность Солнца находится на низком уровне.