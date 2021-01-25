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Патриарх Кирилл назвал причиной ЧП в казанской школе отсутствие религиозного воспитания

Патриарх Кирилл призвал воспитывать в детях религиозное чувство для профилактики трагических событий, как недавний расстрел в казанской школе. Об этом сообщает «Интерфакс».



«В последовавших многочисленных комментариях справедливо подчеркивалась необходимость обратить внимание на усиление охраны школьных зданий, недопустимость проникновения в школы незнакомых лиц, обеспечение школ необходимым оборудованием, которое помогало бы осуществлять контроль за происходящим как внутри, так и снаружи. Но, кажется, недостаточно внимания было обращено на самое главное: на тот нравственный климат и на ту систему ценностей, под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть детей и молодежи», - сказал патриарх в видеообращении к участникам проходящих в Москве XXIX международных образовательных чтений.





11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе, семь детей и две учительницы. Галявиев сдался полиции и был арестован по обвинению в массовом убийстве.