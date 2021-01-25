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В России и мире

Face ID для коров разработали в Удмуртии

03.06.2021 20:11|ПсковКомментариев: 1

Компания из Удмуртии представила на ПМЭФ интеллектуальную систему для идентификации животных по технологии Face ID и оперативного управления производственными процессами в сельском хозяйстве SAIC. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы правительства республики в четверг.

«По словам руководителя проекта, генерального директора ООО "СТСХ" Алексея Сафиулина, SAIC – это приложение для смартфона, которое будет распознать животных по рисунку носа (дерматоглифическому узору). Он уникален у каждого животного и не меняется в течение жизни», - говорится в сообщении.

Сафиулин добавил, что потенциальный объем пользователей системы очень велик, так как только в России поголовье крупного рогатого скота составляет порядка 18,9 млн.

По его словам, заказчиками могут быть как частные фермы, так и крупные сельхозпредприятия.

«Система также может стать технологией для создания общей базы данных коров России», - отметил Сафиулин.

Теги: #коровы #идентификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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