В России и мире

МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата

МИД Эстонии вышлет российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон грата консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик 7 июля.

«В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ», - сказал он порталу ERR. Аари Леммик пояснил, что страну покинет российский дипломат, однако отказался сообщить другие детали высылки, пишет ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Март Лятте должен покинуть Россию в течение 48 часов.

Смотрите также ФСБ задержала эстонского консула в Петербурге

Напомним, сотрудники ФСБ задержали с поличным Лятте при получении им от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что «данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации». К иностранному дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС.

МИД Эстонии заявил, что считает задержание консула республики провокацией.