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Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата

Москва объявила персоной нон грата консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, которого накануне задержали с поличным при получении материалов закрытого характера от россиянина.

«Ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов», - приводит РИА Новости сообщение МИД РФ.

В среду в дипломатическое ведомство вызвали временную поверенную в делах посольства Эстонии в России Уллу Уйбо. Ей заявили решительный протест из-за деятельности Лятте по сбору разведданных, которая несовместима с дипломатическим статусом. Сама Уйбо ранее отказалась комментировать ситуацию.

В министерстве иностранных дел указали на недопустимость попыток изобразить инцидент с консулом в ложном свете. У России есть неопровержимые доказательства противозаконной деятельности эстонского дипломата, добавили в ведомстве.