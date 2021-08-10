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18-летний россиянин впервые проголосовал на выборах и выиграл квартиру

Восемнадцатилетний житель Москвы, впервые проголосовавший на выборах онлайн, выиграл квартиру. Об этом сообщил в пятницу руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов на заседании Центральной избирательной комиссии в формате видеоконференции, передает ТАСС.

«Электронное голосование дало возможность голосовать молодым, у нас восемнадцатилетних - 68 тыс. человек, это 3,5% от всех. Первый раз люди голосовали, и пришла молодежь. <...> Нас много критиковали за историю "Миллион призов". Но я вам должен сказать, давайте все дружно позавидуем: молодой человек, 18-летний, первый раз голосующий, выиграл квартиру», - сказал Алексей Венедиктов.

Голосующие на выборах в Москве онлайн получили СМС с кодом для участия в розыгрыше 100 машин, 21 квартиры и денежных сертификатов номиналом 10 тыс. рублей, 25 тыс. рублей и 100 тыс. рублей. Участникам розыгрыша необходимо активировать свой уникальный код на сайте ag-vmeste.ru, баллы можно потратить на приобретение товаров и услуг у партнеров программы, а также на благотворительность.

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17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков избирателей на участках, бумажный бюллетень им выдать не могли.