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На вымышленного депутата Наливкина в России завели уголовное дело

На вымышленного депутата Наливкина из Уссурийска завели уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: телеграм-канал Mash

Полицейские пришли с обысками к съемочной группе ютуб-канала BARAKuda, где выходят юмористические ролики про фейкового депутата. Правоохранителей заинтересовал скетч, где Виталий Наливкин якобы стреляет из гранатомета по остановке. Видео опубликовали еще в сентябре.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств). По мнению сотрудников, авторы ролика создают угрозу.

Виталий Иванович Наливкин - сатирический вымышленный персонаж скетч-шоу. Согласно сюжету роликов, «председатель исполнительного комитета Уссурийска», «Уссурийского района» или «Уссурийского городского округа». Самого Наливкина играет актер-любитель Андрей Неретин.

Собирательный образ Виталия Наливкина создал коллектив, в который входят актеры и бывшие телевизионщики. Автором представляется Андрей Клочков, который выступает одновременно как режиссер и продюсер, а также пишет сценарии. В серии роликов, выложенных на YouTube-канале BARAKuda и других социальных сетях, «председатель исполнительного комитета Уссурийского района Наливкин» эффективно и радикально решает разнообразные проблемы Уссурийска, пародируя местных чиновников. Первый ролик был опубликован в апреле 2019 года.