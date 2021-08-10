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Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 75-летием, наградив орденом Андрея Первозванного. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Фото здесь и далее: пресс-служба Кремля

«Позвольте сердечно поздравить Вас с юбилеем – с 75-летием, - обратился президент к патриарху. - Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения и следуете ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России. Безусловно, церковь знала разные времена, но сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во многом результат ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания. Под вашим чутким духовным водительством церковь активно участвует в жизни общества, в решении насущных социальных задач, в реализации масштабных, значимых для всей нашей страны проектов. Плодотворное пастырское служение снискало вам высочайший авторитет, причем не только в России, но и за её пределами, уважение миллионов верующих во всей нашей огромной державе».

Владимир Путин также отменил вклад патриарха Кирилла в утверждение традиционных ценностей народов, в сохранение исторического и культурного наследия.

«Сегодня, когда мы боремся с пандемией коронавирусной инфекции, ваш призыв к сплочению перед лицом угрозы вдохновляет священнослужителей Русской православной церкви, волонтеров, да и всех, кто выполняет милосердную миссию помощи больным, нуждающимся в поддержке и духовной опоре. Ваше святейшество, для меня большая, огромная честь отметить ваши заслуги, труды на благо Родины и вручить вам высшую награду России – орден святого апостола Андрея Первозванного, особо почитаемого просветителя и проповедника христианской веры», - добавил глава государства.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Он - шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.