Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 75-летием, наградив орденом Андрея Первозванного. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Фото здесь и далее: пресс-служба Кремля
Владимир Путин также отменил вклад патриарха Кирилла в утверждение традиционных ценностей народов, в сохранение исторического и культурного наследия.
«Сегодня, когда мы боремся с пандемией коронавирусной инфекции, ваш призыв к сплочению перед лицом угрозы вдохновляет священнослужителей Русской православной церкви, волонтеров, да и всех, кто выполняет милосердную миссию помощи больным, нуждающимся в поддержке и духовной опоре. Ваше святейшество, для меня большая, огромная честь отметить ваши заслуги, труды на благо Родины и вручить вам высшую награду России – орден святого апостола Андрея Первозванного, особо почитаемого просветителя и проповедника христианской веры», - добавил глава государства.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Он - шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.