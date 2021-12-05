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День выключенных гаджетов празднуют 5 марта

День выключенных гаджетов празднуют 5 марта. В США даже было выпущено специальное приложение, призванное напомнить владельцу электроники о необходимости отключить все гаджеты в конкретную дату на сутки.

Как уточняет calend.ru, разговоры о проблемах, возникающих в человеческой жизни из-за гаджетов, ведутся давно. В США первые акции против этого сводились к идеям отказа от Интернета, отказа от использования персональных компьютеров, ноутбуков и планшетов, а также и мобильных телефонов (смартфонов). Осознание того, что это нереально, постепенно привело к идее организации дней без использования гаджетов или Интернета и социальных сетей.

Сторонники праздника предлагают не просто отключить свои гаджеты всем, кто готов присоединиться к празднованию. Они напоминают, что необходимо найти естественную альтернативу электронике: встретиться за столом с друзьями, родными и близкими людьми, обсудить общие темы во время прогулки, перелистнуть страницы простой, а не электронной книги, найти способ организовать свой досуг иначе, чем глядя в экран, насладиться живым общением, поиграть с детьми, увидеть на лицах собеседников живые улыбки, почувствовать радость от рукопожатия при встрече и расставании и т. д.

Отмечается, что новый праздник находит все больше сторонников и получает распространение во всем мире.