В России и мире

Spotify с 11 апреля полностью приостановит работу в России

Стриминговый музыкальный сервис Spotify с 11 апреля полностью приостановит свою работу для пользователей из РФ, говорится в сообщении сервиса. Как пишет «Интерфакс», у россиян будет возможность скачать свои персональные данные, а также удалить свой аккаунт.

«Мы обязательно сообщим, когда ситуация поменяется», - говорится на сайте Spotify.

В начале марта компания сообщала, что платная подписка, которая позволяет слушать музыку без ограничений и рекламы, больше не будет доступна пользователям из-за внешних ограничений, связанными с их основными платежными провайдерами.

Spotify официально запустился для россиян около 1,5 года назад, по итогам 2021 года выручка в РФ составила 983,3 миллиона рублей.