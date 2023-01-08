В России и мире

В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о вероятности объявления второй волны частичной мобилизации.

«Нету», - ответил Песков на вопрос, есть ли данные о вероятности объявления второй волны частичной мобилизации на фоне призывов посольства США в РФ в адрес своих граждан покинуть Россию.

Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут «отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу», пишет РИА Новости.