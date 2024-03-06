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Молодая россиянка разрезала ножницами паспорт неверного возлюбленного

21-летняя калужанка изрезала паспорт неверного возлюбленного и попала под уголовное дело. В полицию обратился калужанин с просьбой привлечь к уголовной ответственности подругу, которая повредила документ.

По предварительной версии, 21-летняя калужанка узнала, что мужчина, с которым она проживала, общается с другой девушкой. Когда мужчины не было дома, подозреваемая взяла паспорт возлюбленного и разрезала документ ножницами. Вернувшись в квартиру за своими вещами, калужанин обнаружил, что документ испорчен, и обратился в полицию, пишет KalugaPoisk.

Теперь девушке по статье о повреждении документов грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест или даже до года тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.