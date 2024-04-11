В России и мире

В России выросло число приговоров коррупционерам

В 2023 году на 13,6% возросло количество осужденных по делам о получении взяток, по сравнению с 2022 годом. Также выросло и количество взяткодателей, приговоренных к различным срокам наказания. Тем не менее суды в 2023 году приговорили на 25 тысяч меньше обвиняемых, чем в 2022.

Эксперты полагают, что рост уголовных дел в отношении взяточников связан не только с общей тенденцией по борьбе с коррупцией, но и с непростой экономической ситуацией.

Согласно статистике судебного департамента за 2023 год, в первой тройке по количеству вынесенных приговоров по-прежнему такие преступления как кража (190 тыс. осужденных), незаконный оборот наркотиков (73,5 тысяч осужденных) и нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (68 тысяч осужденных).

Вместе с тем, по сравнению с 2022 годом, повысилось и количество обвинительных приговоров по делам в сфере экономики и предпринимательства, пишут «Известия».