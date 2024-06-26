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Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен

В июле россиян ждет рост цен на продукты, жилищно-коммунальные услуги и автомобили, а вот недвижимость может немного подешеветь, рассказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

По его словам, рост цен на продукты будет в рамках инфляции, за исключением некоторых категорий, на которые влияет мировой дефицит. Это касается сахара, кофе, какао-бобов, апельсинов. Постепенно в цену будут включать и обновленные налоги, пишет Прайм.

Что касается автопрома, то падения спроса там ждать не стоит, невзирая на высокую стоимость кредитования и проблемы с новым утильсбором. Этот рынок очень мобилен и сумел освоиться в новых реалиях. По крайней мере, в деньгах падения продаж не ожидается.

А вот недвижимость после завершения льготной ипотеки может упасть в цене. Правда, не везде — обычно точечные акции идут от застройщиков. «Тренд на стагнацию и/или снижение цен придет не раньше августа-сентября», — заключил Алексей Кричевский.