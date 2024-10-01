Общество

Приложение «Авито» стало недоступно в Google Play

Приложение «Авито» стало недоступно в Google Play сегодня, 3 октября. Компания выясняет причины. Об этом компания «Авито» сообщила в своем Telegram-канале.

Изображение: Avito Live. Press room / Telegram

«Для тех пользователей, у которых уже установлено приложение "Авито", практически ничего не изменится. Вы по-прежнему можете им пользоваться. Главное, не удаляйте его и проверьте настройки смартфона, чтобы оно не сгружалось автоматически», - сообщили в компании.

Напомним, ранее мобильное приложение российского видеохостинга Rutube стало доступно для скачивания в Google Play только для пользователей США.