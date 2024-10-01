Общество

Псковичей приглашают на концерт в Доме профсоюзов 7 октября

Псковский областной совет профсоюзов приглашает всех желающих посетить концерт, приуроченный к Всемирному дню действий «За достойный труд!», который состоится 7 октября в 14:30 в Доме профсоюзов на улице Советской, дом №15 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

«В 2024 году, объявленном президентом Российской Федерации Годом семьи, профсоюзы в своей работе уделяют внимание благополучию семей, продвижению семейных ценностей, защите трудовых прав и интересов работников с семейными обязанностями», - рассказали в облсовпрофе.

Лозунг всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» — «Достойный труд — основа благополучия семьи».

Вход на концерт свободный.

Напомним, традиция отмечать Всемирный день действий «За достойный труд!» появилась на 3-м заседании Генерального совета Международной конфедерации профсоюзов в 2007 году. Тогда же утвердили, что Всемирный день действий «За достойный труд!» будет проводиться ежегодно 7 октября в странах, являющихся членами Международной конфедерации профсоюзов.