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В РФ разработали огнеупорные конверты для эвакуации новорожденных при ЧС

03.10.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

Исследователи из Казанского научно-исследовательского технического университета разработали конверты для новорожденных, которые помогут спасти малышей при пожаре или других ЧП.

Ученые объяснили, что конверты изготовлены из отечественного нетканого материала с огнеупорными свойствами. Изделия защищают ребенка от высокой температуры, попадания искр, углей и горящих фрагментов конструкций.

Кроме того, они удерживают тепло, что позволяет малышам пережить ожидание помощи на морозе после покидания опасной зоны. Для защиты от ушибов при транспортировке в конвертах предусмотрены специальные вставки из плотного негорючего материала, пишут «Известия».

«В медучреждениях нет удобных и безопасных приспособлений для эвакуации младенцев. Существующие средства, такие как переносные сумки, камеры или волокуши, громоздки и дороги. В результате в чрезвычайной ситуации врачи вынуждены выносить детей на руках или использовать имеющиеся под рукой пеленки и одеяла. Однако эти предметы сами могут загореться и не дают достаточную защиту ребенка во время эвакуации», — рассказала один из разработчиков конверта, студентка кафедры медицинской инженерии КНИТУ Татьяна Волошина.

Она дополнила, что конверты запатентованы. На следующем этапе разработчики протестируют изделия вместе со специалистами медучреждений и МЧС после чего предложат производителям для организации массового выпуска.

Источник: Псковская Лента Новостей
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