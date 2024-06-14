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Программу документальных фильмов «Хранители памяти» представят на «Западных воротах»

Программа документальных фильмов «Хранители памяти» ждет гостей V Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет в Пскове с 5 по 7 июля. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

В программу вошли российские фильмы:

«Вести незримый бой» режиссера Андрея Егорова.

Рассказ о трудовых буднях милиции блокадного Ленинграда, о неприметных героях военного времени, постоянно

рисковавших своей жизнью для обеспечения законности.

«Номер 715. Из Дахау – в блокаду» Александры Лусниковой.

Фильм посвящен невероятной судьбе конструктора первых советских эскалаторов Павла Тюменева. Он навсегда связал свое имя с историей Великой Отечественной войны. Застав начало войн ы в Берлине, Павел Тюменев сначала попал в концлагерь Дахау, а после — в блокадный Ленинград.

«Несломленный музей». Режиссер: Павел Медведев при участии Романа Померанцева.

Фильм посвящен драматичной судьбе Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Разгромленный в период печально известного «ленинградского дела», спустя десятилетия он был возрожден и стал, по существу, намоленным местом для всех блокадников и их потомков.

«Самая дорогая награда» режиссера Андрея Егорова.

Фильм посвящен учреждению в 1942 году медали «За оборону Ленинграда» и 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.

«Сила слабых» Галина Евтушенко.

На одном из интернет- аукционов, занимающемся продажей фотографий периода Великой Отечественной войны, появился снимок с казненной фашистскими карателями молодой партизанкой. Авторы фильма провели расследование и обнаружили, что на фотографии — Вера Волошина, участница группы, в которую входила Зоя Космодемьянская.

«Я иду домой» Владислава Рыткова.

История заместителя командира разведвзвода. Его отца и сына убили в 2014-м. Он бросил хорошую работу, друзей, и уехал сражаться. Теперь, в 2023-м, он освобождает Артемовск, выводя стариков, женщин и детей из-под обстрелов.

«Жизнь – кино» Анатолия Аграфенина.

Фильм о жизни и творчестве кинорежиссера Виталия Мельникова, создателя легендарных фильмов «Начальник Чукотки», «Мама вышла замуж», «Старший сын», «Женитьба», «Царская охота», «Бедный, бедный Павел» и многих других.

Возрастное ограничение 18+

V Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 5 по 7 июля. За три насыщенных дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Гости фестиваля также смогут принять участие в работе «круглых столов» и посетить мастер-классы.