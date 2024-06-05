Два спектакля покажут на Днях Пушкинской поэзии в последний день фестиваля

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры завершатся в Псковской области сегодня, 9 июня. В этом году фестиваль приурочен к 225-летию поэта Александра Пушкина.
Программа фестиваля на 9 июня:
Пушкинские Горы
- 9:00 - 17:00 – экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», Научно-культурный центр Пушкинского заповедника, Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, дом 1;
- 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – детский иммерсивный спектакль / квест от театральной лаборатории при участии студентов ПОКИ, режиссер А. Ловянникова, пешеходная дорога от деревни Бугрово до поляны в Михайловском.
Псков
- 16:00, 19:00 – спектакль «Пушкинские плавания» по мотивам сказок Пушкина, режиссер Ю. Квятковский.