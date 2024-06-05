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Первые открытки с «Музейной почты» на поляне в «Михайловском» ушли в Белоруссию и Республику Марий-Эл

Первые письма и открытки с «Музейной почты» Пушкинского Заповедника отправили гости Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, адресаты этих почтовых отправлений — жители Москвы, Димитровского района Московской области, города Великие Луки, Республики Беларусь, Тверской области и Республики Марий-Эл.

Фотографии: музей-заповедник «Михайловское».

Открытки с сюжетами из жизни Пушкина (при их выпуске в «Михайловском» использовали рисунки известного художника Игоря Шаймарданова из фондов музея) отправители подписывают настоящими гусиными перьями, обмакивая их в чернила. «С непривычки без клякс не обходится», — признали в заповеднике.

В «Михайловском» добавили, что в почтовых отделениях на празднике работают почтмейстеры, одетые по форме ведомства, обязательной на пушкинское время, и некоторые даже при оружии (в наше время, разумеется, не настоящем, но всё-таки!), которое им полагалось носить в XIX столетии.