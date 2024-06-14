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Шесть фильмов вошли в программу к 300-летию РАН на фестивале «Западные ворота»

«Программа к 300-летию Российской академии наук» ждет гостей V Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет в Пскове с 5 по 7 июля. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

На участие в программе заявлены российские фильмы:

«Маяк Петра Великого» (12+) режиссера Александра Позднякова.

Репетируя роль Петра Первого в студенческом спектакле, Петя бродит по Петербургу в поиске следов его основателя, великого преобразователя России. Присутствие первого российского императора на берегах Невы ощутимо ежеминутно — он на портретах, сувенирах, его памятники вокруг, на площадях встречаются его ожившие двойники… Россияне помнят Петра, они гордятся великим сыном России, Петр — жив, он — среди нас.

«Белый путь» (18+) Светланы Черниковой.

Фильм посвящен медикам блокадного Ленинграда. Умирая от голода и обстрелов, они продолжали спасать жизни солдат, горожан и, более того — совершать научные открытия мирового масштаба. В основе повествования — рассказы очевидцев и редкие хроникальные кадры, снятые в больницах осажденного города.

«Архипелаг» (12+) Алексея Тельнова.

На исходе XIX века на архипелаг Шпицберген отправляется экспедиция. Цель ученых — установить реальные размеры нашей планеты и определить форму земного шара, ведь до этого еще никому не удавалось решить эту амбициозную задачу.

«Невечная мерзлота» (12+) Яны Рубановской.

Герои фильма — ученые, отправившиеся в захватывающие экспедиции в самые разные уголки русской Арктики — от Ямала до Чукотки. Они наблюдают, как тает мерзлота, пытаются понять ее законы, сохранить ее. Но на самом деле они задают себе совсем другие вопросы: существует ли на самом деле что-то вечное в природе?

«Зрительная полоса» (12+) Лилии Дмитрик.

В степи на территории государственного природного заповедника «Оренбургский» обитает небольшая популяция диких лошадей Пржевальского. Научные сотрудники занимаются реинтродукцией вида, чтобы однажды выпустить животных в дикую природу. Пока что задача, которую поставили перед собой ученые, неосуществима — без помощи человека виду грозит вымирание.

А также белорусская картина «Лист ожидания» (12+) Александра Ефремова.

О судьбах белорусских врачей-кардиологов, их сложной профессии, непростых взаимоотношениях на работе и в семье.

V Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 5 по 7 июля. За три насыщенных дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Гости фестиваля также смогут принять участие в работе «круглых столов» и посетить мастер-классы.