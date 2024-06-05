Ежегодное шествие и опера «Евгений Онегин» ждут гостей Дней Пушкинской поэзии 7 июня

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры продолжаются в Псковской области сегодня, 7 июня, в этом году они приурочены к 225-летию поэта Александра Пушкина.
Программа праздника на сегодня:
- 9:00 – 17:00 – экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», Научно-культурный центр Пушкинского заповедника, Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, дом 1;
- 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – детский иммерсивный спектакль/квест от театральной лаборатории при участии студентов ПОКИ, режиссер А. Ловянникова, пешеходная дорога от деревни Бугрово до поляны в Михайловском;
- 17:00 – ежегодное Пушкинское шествие, показательные выступления коллективов-участников. Старт: площадь Ленина, Псков. Финиш: Финский парк, Псков;
- 18:00 – музыкально-литературная композиция «Евгений Онегин» в исполнении Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» при участии Константина Хабенского и Ольги Литвиновой, поляна в Михайловском, главная сцена, Пушкинские Горы.