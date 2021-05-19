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Курсы по сценической речи пройдут в Псковском драмтеатре

Жителей Пскова приглашают на занятия по основам профессиональной постановки речи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.

Занятия будут направлены на развитие навыков правильного владения дыханием, голосом, дикцией, тренировку артикуляционного аппарата. «Профессиональные театральные педагоги помогут вам освободиться от мышечных зажимов, освоить элементы словесного действия, научат техникам уверенного общения в режиме диалога и в ситуации выступления перед аудиторией», - пояснили организаторы.

Уроки будут проходить в Псковском драматическом театре с 3 по 29 июня по вторникам и четвергам с 18:30 до 20:30. Стоимость курса: 3600 рублей.

Задать дополнительные вопросы и записаться на курс можно по телефону: +7 911 395-77-63 (Марина Николаева).

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