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Под небом голубым есть город золотой: как прошел последний летний концерт Псковского симфонического оркестра

В Вене я не была ни разу. Благодаря Моцарту и роману Флориана Иллиеса «1913. Лето целого века» она представлялась мне чем-то легкомысленным и воздушным, летящим и безрассудным. Благодаря рассказам друзей, побывавших там, Вена приросла ощущением дороговизны и немецкой педантичности из серии «quadratisch, praktisch, gut». Новость о том, что ближайшее заседание ОПЕК состоится именно в Вене, совсем спутала карты, добавив бывшей имперской столице великодержавных амбиций. Какая же она на самом деле? Думаю, настоящая Вена на несколько часов ожила вчера на террасе отеля «Покровский» во время концерта «Золото Вены».

Благодаря искусству Моцарта, Штрауса, Легара и таланту музыкантов Псковского симфонического концерта и солистов Мариинского театра золотая беспечная Вена, наполненная шармом, культурными традициями и аристократизмом перенеслась на берега Великой и подарила неуловимое ощущение счастья, радости и любви.

Это ощущение захватывало гостей концерта уже на входе в гостеприимно распахнутые двери «Покровского», ведущие на террасу. В воздухе витало предвкушение хорошего теплого вечера, классической музыки, антракта и возможности сделать необычные кадры в фотозоне с гортензиями, а заодно обсудить главные события уходящего лета. Добавим к этому - для честности и полноты картины - бокальчик игристого и канапе с шоколадкой.

Приветствуя гостей, директор отеля «Покровский» Ирина Кухи обратила внимание на то, что последний концерт летнего сезона филармоническитх концертов на открытом воздухе ломает сложившуюся традицию: ни холода, ни порывистого ветра, ни даже маленького облачка не висит у горизонта. Слушатели, психологически готовившиеся в течение недели к разнообразным природным катаклизмам, неожиданно для себя оказались в зоне теплого умеренного континентального климата, характерного для Вены. Даже пледы не понадобились.

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова также тепло приветствовала слушателей, заметив, что артисты и дирекция рады видеть как постоянных, так и новых гостей концерта, ставшего традиционным для конца августа. Пользуясь случаем, она напомнила, что 5 октября состоится открытие 76-го филармонического сезона. Псковичей ждет премьера легендарной кантаты «Кармина Бурана» – самого знаменитого сочинения немецкого композитора Карла Орфа. К слову, билеты уже можно приобрести на сайте филармонии - поторопитесь, их уже активно раскупают.

Ну а дальше весь концерт пошел по сценарию, описанному в «Тосте Орловского» из оперетты «Летучая мышь» - это произведение и открыло концерт:

Скучать и думать здесь грешно,

Одно веселье быть должно.

се заботы прочь,

Нам должна помочь

Позабыть дела эта ночь.

В великолепном артистичном исполнении баритона Альберта Жалилова, вышедшего к публике с бокалом шампанского, тост, без преувеличения, заиграл новыми красками (кстати, Альберт - заслуженный артист Татарстана, победитель шоу «Живой звук» и участник шоу «Главная сцена» на канале Россия-1. А еще - внезапно - обладатель красного диплома юрфака).

После классики жанра - вальса «Ты и ты» Штрауса - на концертной площадке появилась ослепительная солистка Мариинского Театра, лауреат всероссийского конкурса Виолетта Лукьяненко (конечно же, в золотом платье). Искусное владение голосом, умение передать богатую гамму эмоций своих героинь, умелое интонирование и недюжинный актерский дар сразу расположили к ней сердца слушателей.

В исполнении оркестрантов и солистов прозвучали лучшие образцы венской классики, вечнозеленые хиты давно минувшей эпохи: увертюры и арии Моцарта и Легара, вальсы и знаменитые фрагменты из оперетт Штрауса. Не разочаровали организаторы концерта и любителей спецэффектов, выпустив в финале целый фейерверк золотистых конфетти, которые блестящим облаком долго-долго, ка в замедленном кино, опускались на музыкантов и зрителей.

Удивительная музыка, в которой сквозит «легким дыханием» танцующей и наслаждающейся жизнью Вены, прекрасно воспринимается именно на свежем воздухе - не в обитых бархатом стенах, а в листве и цветах, открывающихся настежь окнах и срывающихся с крыш птицах.

Зажигаются сказочные огоньки, звучат волшебные флейты, папа вальсирует со своей маленькой дочкой - ее пушистыми волосами играет ветер, девушки обсуждают поездку в Юрмалу и море, и постепенно вечереет. Музыка совершенно естественно вплетается в жизнь, становится ее живой частью - как гул машин, съезжающих на мост 50-летия Октября, постукивание ногой в такт или биение сердца - самый простой, неосознаваемый звук жизни...

Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь побывать в настоящей Вене. Но услышать ее мне удалось. И если я туда так и не соберусь, то точно знаю, как вернуть ее хотя бы на пару часов, хотя бы в следующем августе: как обещала Ирина Кухи, в будущем году летом псковичей вновь порадует серия концертов Псковского симфонического оркестра на открытой террасе отеля «Покровский». А значит, мы вновь окунемся в волшебство золотой Вены, лавандового Прованса и насквозь джазового Нью-Йорка.

Елена Никитина,

Фото Андрея Кокшарова