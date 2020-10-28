Сцена / Спектакли

Псковский драмтеатр пока не готов к онлайн-показу спектаклей

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев сообщил, что онлайн-формат показа спектаклей в условиях карантина сейчас неосуществим по объективным причинам.

«Я приверженец хорошего качества, - пояснил он. - Онлайн-формат подразумевает собой грамотно и правильно снятый спектакль». По его словам, речь идет не о том, чтобы просто поставить камеры в зале и снять "абы как", в микрофоны, повешенные на сцене, а о съемках определенным техническим оборудованием, что подразумевает дорогостоящий процесс».

Дмитрий Месхиев заверил, что в Псковском драмтеатре будут снимать спектакли, но не в данных условиях. «Сейчас это не сделать ни физически, ни материально, - отметил он. - Я надеюсь, у меня будет возможность в будущем обязательно снимать, чтобы они оставались и не исчезали, но снимать их грамотно, правильно».