Детский оркестр из Пскова выступит в Петрозаводской консерватории имени Глазунова

Детский оркестр русских народных инструментов «Детской филармонии» под управлением Юлии Баранчиковой представит отчетный концерт «Переходный возраст» в большом зале Петрозаводской государственной консерватории имени Александра Глазунова 29 октября, сообщили в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Видео: ТКД Псковской области
На сцене с юными музыкантами выступят:
В программе — произведения великих композиторов, таких как Николай Будашкин, Борис Фомин, Николай Римский-Корсаков, Валерий Кикта, Виктор Цыганков, «Половецкие пляски» Александра Бородина, монументальное произведение Валерия Гаврилина «Военные письма».