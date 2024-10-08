Сцена / Новости

Стартует показ исторической драмы Дмитрия Месхиева «Царь ночи»

Первые эпизоды сериала худрука Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева с участием артистов театра с сегодняшнего дня доступны в онлайн-кинотеатре Premier.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, Максим Митяшин, Алексей Ухов, Александра Кашина исполнили ведущие роли в сериале наряду с Елизаветой Боярской, Владимиром Вдовиченковым, Александром Галибиным, Алексеем Ярмущиком, Алисой Рейфер.

Зрители увидят на экране и других артистов труппы: Георгия Болонева, Дениса Кугая, Андрея Кузина, Максима Плеханова, Катю Руч, Ивана Федорова, Камиля Хардина, Ксению Чехову, Дарью Чураеву.