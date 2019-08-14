Выгодный ноябрь в «Псков-Лада»: снижение ставки по автокредиту или платеж в подарок? 

Дилерский центр «Псков-Лада» приглашает псковичей и жителей региона совершить покупку автомобиля LADA до конца ноября.
Максимальные выгоды при покупке автомобилей в этом месяце достигают 80 000 рублей*, плюс к этому «Псков-Лада» дарит комплект зимних шин и бензин в подарок**.
Кроме того, в автоцентре действуют специальные акции по автокредиту от банков***:
И напомним, до конца ноября все, кто совершил покупку на сумму свыше 100 рублей у официального дилера «Псков-Лада», могут принять участие в розыгрыше автомобиля LADA XRAY Cross и 9000 других призов в рамках акции «Жаркие дни LADA».
Подробности этой и других акций можно узнать по телефону (8112) 70-10-70.
Псков-Лада
город Псков, улица Леона Поземского, 112
телефон: (8112) 70-10-70
*выгода указана на автомобиль LADA XRAY, достигается путем приобретения автомобиля в кредит по программе LADA Finance в сочетании с программой Трейд-ин. Кредит предоставляется ПАО «ВТБ», ООО «Русфинансбанк», ООО «Сетебем Банк», ПАО «Совкомбанк», АО «РН-Банк».
**50 литров бензина в подарок при регистрации места жительства покупателя на расстоянии более 50 км от административной границы города Пскова.
***подробная информация об акциях на официальных сайтах банков: https://www.cetelem.ru/zeleniy-den/, https://sovcombank.ru/credits/special-platezhi-v-podarok-