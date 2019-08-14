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Выгодный ноябрь в «Псков-Лада»: снижение ставки по автокредиту или платеж в подарок?

Дилерский центр «Псков-Лада» приглашает псковичей и жителей региона совершить покупку автомобиля LADA до конца ноября.

Максимальные выгоды при покупке автомобилей в этом месяце достигают 80 000 рублей*, плюс к этому «Псков-Лада» дарит комплект зимних шин и бензин в подарок**.

Кроме того, в автоцентре действуют специальные акции по автокредиту от банков***:

С 11 по 17 ноября, оформив автокредит в Сбербанке, Вы получаете скидку на процентную ставку в размере 1%;

Также до конца ноября действует предложение от Совкомбанка «Платежи в подарОК», в рамках которого, заемщику возмещается каждый 12-й платеж по автокредиту.

И напомним, до конца ноября все, кто совершил покупку на сумму свыше 100 рублей у официального дилера «Псков-Лада», могут принять участие в розыгрыше автомобиля LADA XRAY Cross и 9000 других призов в рамках акции «Жаркие дни LADA».

Подробности этой и других акций можно узнать по телефону (8112) 70-10-70.

Псков-Лада

город Псков, улица Леона Поземского, 112

телефон: (8112) 70-10-70

pskov.lada.ru

*выгода указана на автомобиль LADA XRAY, достигается путем приобретения автомобиля в кредит по программе LADA Finance в сочетании с программой Трейд-ин. Кредит предоставляется ПАО «ВТБ», ООО «Русфинансбанк», ООО «Сетебем Банк», ПАО «Совкомбанк», АО «РН-Банк».

**50 литров бензина в подарок при регистрации места жительства покупателя на расстоянии более 50 км от административной границы города Пскова.

***подробная информация об акциях на официальных сайтах банков: https://www.cetelem.ru/zeleniy-den/, https://sovcombank.ru/credits/special-platezhi-v-podarok-