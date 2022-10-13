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Покупка автомобиля Geely в Пскове в ноябре стала выгоднее на 690 000 рублей в РРТ

Дни продаж автомобилей Geely по специальным ценам стартовали в салоне официального дилера Geely «РРТ» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в салоне.

Только до 30 ноября:

автомобили Geely на специальных условиях с выгодой до 690 000 рублей*,

кредит 0, 01%* и выгодные программы страхования,

trade-in выше рынка,

иногородним покупателям компенсируют проезд до ДЦ и дарят бак бензина.

«Успейте получить индивидуальное предложение на покупку Geely в Пскове! Персональный бонус от руководителя отдела продаж первым пяти покупателям!» - предлагают в салоне.

Посмотреть, какие автомобили есть в наличии, можно по ссылке. Уточнить подробности можно в отделе продаж на Рижском проспекте, 100В. Телефон: +7 (8112) 59-12-96, сайт: https://geely-rrt.ru/.