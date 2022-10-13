Покупка автомобиля Geely в Пскове в ноябре стала выгоднее на 690 000 рублей в РРТ

Дни продаж автомобилей Geely по специальным ценам стартовали в салоне официального дилера Geely «РРТ» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в салоне.
Только до 30 ноября:
«Успейте получить индивидуальное предложение на покупку Geely в Пскове! Персональный бонус от руководителя отдела продаж первым пяти покупателям!» - предлагают в салоне.
Посмотреть, какие автомобили есть в наличии, можно по ссылке. Уточнить подробности можно в отделе продаж на Рижском проспекте, 100В. Телефон: +7 (8112) 59-12-96, сайт: https://geely-rrt.ru/.