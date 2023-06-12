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Mercedes отключил российских дилеров от программного обеспечения

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от программного обеспечения (ПО), сообщили представители компании.

«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — приводят сообщение компании «Известия».

Там добавили, что ремонт и обслуживание автомобилей будет проводится на основе «накопленного опыта и знаний».

«В связи с уходом Mercedes-Benz AG с российского рынка, АО "МБ РУС" не располагает какими-либо дополнительными возможностями по проверке и проведению прочих сервисных мероприятий, устанавливаемых для автомобилей марки Mercedes-Benz со стороны завода-изготовителя», — подчеркнули там.

Mercedes-Benz ушел из России в конце октября 2022 года. Его активы, в том числе завод в Подмосковье, выкупил ГК «Автодом» — один из крупнейших автомобильных холдингов, который обслуживает премиальные и люксовые машины.

Но проблемы коснулись не только автомобилей Mercedes. В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщили о том, что официальные дилеры испытывают проблемы с ПО для большинства зарубежных марок машин.

«Дилеры подтвердили, что есть некоторые проблемы с ПО», — рассказали в организации.

Там уточнили, что в настоящее время ведутся работы по устранению всех неполадок. Несмотря на все сложности отечественные дилеры продолжат качественно обслуживать автомобили в России.