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О недостатках китайских электрокаров в условиях русской зимы рассказал эксперт

На российском рынке автомобилей появляется все больше электромашин из Китая. По данным СМИ, в 2023 году в России появилось более десяти новых брендов. Отмечается, что машины, которые поставляются по параллельному импорту, опережают по продажам те марки, которые поставляются официально.

Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов в ходе стратегической сессии по развитию электротранспорта в стране заявил, что в 2024 году количество выпущенных в стране электромашин вырастет до 36 тысяч.

Обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Цыганов, беседуя с корреспондентом RuNews24.ru, рассказал следующее: «Современные электромобили оснащены достаточно совершенными системами терморегулирования и нормально переносят морозы. Недолго, но электрокар может выдержать даже воздействие крайне низких температур, например, -40 градусов. Система терморегуляции обеспечивает подогрев или охлаждение как батареи, так и других элементов электропривода. Однако, конечно, деградация батареи при эксплуатации на морозе ускоряется, из-за чего уменьшается срок ее службы, особенно если злоупотреблять скоростными зарядками».

Что касается китайских электромобилей, то у них с переносом морозов дела обстоят немного хуже, продолжил он.

«В электромобилях, произведенных в Китае, часто используются более чувствительные к температуре и менее устойчивые к вибрациям электронные компоненты. Конструктивные решения остаются простыми и недорогими. Иногда производители китайских электромобилей экономят, используя не автомобильные или промышленные компоненты, а более дешевые коммерческие аналоги. Срок службы таких компонентов меньше, а риск поломок при низких температурах выше», - отметил Сергей Цыганов.

В январе этого года сообщалось о том, что автолюбители сильно пострадали от аномальных морозов. Количество запросов на СТО выросло на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самая распространенная жалоба владельцев авто - это разряженные аккумуляторы и сгоревшие стартеры из-за постоянных попыток завести машину.