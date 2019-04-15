АвтоМир / Дороги

Михаил Ведерников - дорожным подрядчикам: Будете переделывать, пока не сделаете хорошо

«Никаких заплаток быть не должно. Срезаете кусок и полностью кладете новое покрытие. Если в течение мая не сделаете гарантийный ремонт, то мы готовим материалы в прокуратуру, и тогда вы на территории Псковской области работать больше не будете», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, общаясь с подрядчиками, на контрольном объезде по проверке ремонта дорог 17 апреля.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в объезде также приняли участие руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, глава администрации города Пскова Александр Братчиков и руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта, вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Губернатор заявил, что по гарантийному ремонту к подрядчикам очень много нареканий, и отметил, что применение некачественных и не соответствующих стандартам материалов недопустимо.

«Те дороги, которые делали в том году, и они встали на гарантийное обслуживание - это уже моя зона ответственности. Огромные средства выделяются и будут выделяться в течение пяти лет. Нужно работать качественно», - отметил Михаил Ведерников.

Проверяющие заявили, что вопросы есть ко всем подрядным организациям, и отметили, что это проблемы, которые под силу решить каждому подрядчику.

Также в ходе проверки было отмечено, что 60% дорожного покрытия, которое подверглось экспертизе, не соответствует нормам.

В рамках сегодняшнего выезда губернатор посетил улицу Советскую, Юбилейную и Звездную - все они должны подвергнуться серьезному ремонту.

«Нужно все делать по стандартам. Будете переделывать, пока не сделаете хорошо», - заключил губернатор, подчеркнув, что крайний срок, когда все должно быть исправлено - 1 июня.

Также комиссия посетила новую дорогу на улице Юности, которая только готовится к эксплуатации в ближайшее время.

Открытию дороги предшествуют только небольшие доработки. Несмотря на то, что дорогу делали с нуля, губернатор также попросил отправить образцы дорожного покрытия на экспертизу.