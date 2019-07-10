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АвтоМир / Дороги

Начались ремонтные работы на участке автодороги Великие Луки - Усвяты

19.07.2019 11:39|ПсковКомментариев: 0

В Великолукском районе начались ремонтные работы на участке автомобильной дороги «Великие Луки - Усвяты». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, дорожный ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» силами АО «Буер». В нормативное состояние будет приведено около 9 км дороги.

В настоящее время специалисты подрядной организации ведут фрезерование дорожного покрытия, устройство выравнивающего слоя. На этом участке автодороги предусмотрено устройство верхних слоев покрытия, восстановление обочин, нанесение дорожной разметки термопластиком.

На проведение дорожных работ будет направлено более 90 млн рублей.

Всего в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы более чем на 50 участках региональных и местных автодорог на общую сумму около 2 млрд рублей, из них 450 млн на ремонт дорог, входящих в Псковскую агломерацию.

Теги: #Усвятский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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