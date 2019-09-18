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Прокуратура Порховского района требует наказать виноватых в небезопасном состоянии дорог

В Порховском районе прокуратура требует наказать виноватых в небезопасном состоянии автомобильных дорог регионального значения Щенецкий Бор - Александрово - Раково и Логовино - Волышово - Могилево. Ведомство вынесло в адрес ЗАО «Порховмелиорация»соответствующее постановление, где упомянуло и об устранении нарушений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, такое нарушение районной прокуратуре удалось выявить в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере безопасного дорожного движения.

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«Также на дорогах обнаружены повсеместные дефекты (просадки, выбоины, гребенка) покрытия проезжей части, отсутствую дорожные знаки», - добавили в ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что, в силу требований пункта 13 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог и дорожных сооружений, обязаны содержать дороги и дорожные сооружения в безопасном для движения состоянии.

«Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль», - заключили в прокуратуре.