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АвтоМир / Дороги

Более 200 миллионов рублей направят на ремонт дороги Великие Луки - Усвяты

16.03.2020 11:08|ПсковКомментариев: 0

Автомобильная дорога Великие Луки - Усвяты будет частично отремонтирована в этом году. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение работ на участке 48+550 - 56+000 км в Усвятском районе.

Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Псковской области. Начальная цена контракта - 203 млн 544 тыс. 291 рубль. Средства предусмотрены в бюджете региона в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Основная цель ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния дороги. В перечне работ: расчистка полосы отвода от кустарника, замены дорожной одежды, ремонт автобусных остановок. На участке расположен мост через реку Усвяча, который тоже планируется привести в порядок.

Аукцион назначен ан 26 марта. Срок исполнения контракта - до 30 сентября 2020 года.

Теги: #ремонт дорог #Усвятский район #госзакупки
Источник: Псковская Лента Новостей
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